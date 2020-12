Constantijn maakt winnaar familieprijs bekend

Prins Constantijn is woensdag te zien in de online-bekendmaking van de Prins Claus Prijzen. De prijzen zijn bestemd voor cultuur in onderdrukkende regimes. Het fonds, waarvan de prijzen uitgaan, werd 24 jaar geleden cadeau gedaan door de regering voor de 70e verjaardag van prins Claus.

De prijsuitreiking in het Paleis op de Dam werd na het overlijden van prins Claus in 2002 ook een monument voor hemzelf. Bovendien overleed in 2013 prins Friso, die net als zijn broer Constantijn erevoorzitter is van het fonds. Zodoende groeide de uitreiking uit tot een familiebijeenkomst met een speciale betekenis.

Vorig jaar was bijvoorbeeld niet alleen Constantijn erbij, maar ook het koningspaar, prinses Beatrix, prinses Laurentien en prinses Mabel.

„Kunst maken kan ook een daad van moed zijn. Van hoop. …Of van een toekomst durven zien die anderen niet kunnen of willen zien”, zei Sigrid Kaag vorig jaar tijdens de prijsuitreiking, waaraan zij ook dit jaar meewerkt. Zij is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een term die prins Claus nog aandroeg in plaats van ’ontwikkelingshulp’.

Het online-programma is woensdag van 18.00 tot 18.30 uur te volgen via https://princeclausfund.

org/awards.