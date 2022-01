’Braafste jongetje van klas’ eist uitzicht op heropening

Premium Cultuur

’Beste etser’ Charles Donker (81) werkt nog iedere dag

Charles Donker (81) geldt als een van de beste etsers van Nederland. Het werk van de bescheiden Utrechtse kunstenaar is nu in Parijs te zien, in de door de Amsterdamse kunsthistoricus Frits Lugt opgerichte Fondation Custodia. Onder dezelfde titel D’abord regarder/Altijd kijken is onlangs ook een boe...