Groen licht voor grote overname in vissector

Het uit 1880 stammende Cornelis Vrolijk richt zich vooral op het vissen op haring en makreel, maar is via dochter Jac. den Dulk & Zonen ook al actief in de visverwerking. Inclusief partnerschappen werken er bij het bedrijf ruim 1500 mensen wereldwijd.

De basis voor Seafood Parlevliet, dat circa 225 medewerkers telt, werd gelegd in 1860. De laatste decennia is het bedrijf naar eigen zeggen uitgegroeid tot marktleider in Nederland wat betreft het leveren van verpakte haringen, makreel en gebakken vis aan groothandels en cateraars.

Van de deal, die in juli al werd aangekondigd, zijn geen financiële details naar buiten gebracht.