’Pas op voor erfenis van ver familielid’

De ’gelukkigen’ krijgen vaak authentiek lijkende certificaten en documenten voorgelegd. Maar als hun vertrouwen eenmaal is gewonnen, vraagt de fraudeur om een bedrag over te maken voor het voldoen van kosten die zogenaamd noodzakelijk zijn om het geld van de erfenis vrij te maken. Dat begint vaak met kleine bedragen, maar vervolgens wordt er om steeds meer geld gevraagd. „Dat geld verdwijnt in de zakken van de oplichter en van een echte erfenis is geen sprake”, benadrukt de Fraudehelpdesk.

Ook personen die een date zoeken via internet kunnen er het slachtoffer van worden. Hun ’date’ blijkt dan namelijk al snel een erfenis te kunnen krijgen waarvoor hun financiële hulp nodig is, zodat het geld van de nalatenschap beschikbaar kan komen. De Fraudehelpdesk waarschuwt ook daar niet in te trappen.