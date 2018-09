Vanguard piekt met $200 miljard vermogen

Meer dan vorig jaar op dit tijdstip, en in dit tempo overtreft het zijn opmars van vorig jaar tot een totaal van $236 miljard.

Dat bedrag gold destijds al als spectaculair. Het fonds Vanguard troeft met branchegenoten al enige tijd de actieve fondsen gemiddeld in rendement af. De fondsen kennen bovendien een lagere kostenvergoeding.

Instroom

Vanguard begon in mei 1975. Oprichter John C. Bogle zwaait nog steeds de scepter. Het fonds volgt met zijn derivaten de brede index, zijn eerste was een tracker op de brede S&P500-index. Hoe groter de instroom van belegd vermogen, hoe lager de kosten kunnen zijn, stelt Vanguard.

Inmiddels staat er namens beleggers wereldwijd, waaronder grote pensioenfondsen, voor $3,8 biljoen aan kapitaal te renderen. Volgens marktonderzoeker Morningstar maken dergelijke passieve fondsen een onophoudelijk grote opmars.

Omslagpunt

Over drie tot vijf jaar is met deze groei het omslagpunt bereikt dat het belegd vermogen in deze indextrackers een meerderheid van de Amerikaanse aandelenmarkten vertegenwoordigen, aldus Morningstar.