Column: Tijd voor iets nieuws

Vanuit het VK probeert de nieuwe premier Boris Johnson met zijn no-deal-brexit-houding een nieuw akkoord te sluiten, maar krijgt van EU-voorzitter Tusk de reactie dat het niet realistisch is. En de nieuwe regeringscrisis in Italië komt vlak voor het indienen van een nieuwe begroting bij de Europese Commissie. Gezien de problemen tussen Rome en Brussel over de vorige begroting geen goede timing.

Voor de muziek uitlopen

De positieve beleggingsresultaten van dit jaar werden voor een belangrijk deel gedreven door de verwachting dat een oplossing voor het handelsconflict tussen de VS en China nabij was en de wereldwijde economische groei nog langer door kon gaan. Door de recente ontwikkelingen én zwakkere economische cijfers is daarover twijfel ontstaan. De centrale banken van de VS en Europa hebben inmiddels gereageerd door hun rentebeleid aan te passen om de economie verder te stimuleren.

Marktwerking

Op de obligatiemarkten was het effect hiervan goed te merken. Beleggers in obligaties van zeer kredietwaardige landen als Nederland en Duitsland zagen iets unieks gebeuren. Op een bepaald moment was er geen Duitse of Nederlandse obligatie meer te koop waarop nog een positief rendement van toepassing was. Alle uitstaande obligaties, met looptijden van 1 t/m 30 jaar, noteerden negatieve rentes! Het uitgangspunt bij het kopen van deze obligaties is dus dat je zeker weet dat je geld inlevert als je de obligatie tot de einddatum aanhoudt. Alleen als de rente na aankoop nog verder onder nul zakt, zou je tussentijds een waardestijging van je obligatie kunnen meemaken. Wellicht dat u dan liever genoegen neemt met een spaarrente van 0,03%. Maar pensioenfondsen hebben die keuze niet en worden door regels en toekomstige verplichtingen ‘gedwongen’ de negatieve rentes te accepteren vanwege de periodieke stroom van premies die zij moeten beleggen. Die extra vraag naar obligaties draagt bij aan de verder dalende rente. Een kwestie van vraag en aanbod.

Nieuwe werkelijkheid

De bizarre situatie op de obligatiemarkten zorgt er voor dat in Denemarken een nieuwe 10-jarige hypotheek inmiddels geld oplevert. Jawel, de bank betaalt u geld als u maar leent. Voor de partijen die lenen, zijn het prima tijden, voor spaarders helaas niet. Het goedkope geld drijft de prijzen op de Nederlandse huizenmarkt inmiddels naar recordniveaus. De lage tot negatieve rente lijkt voorlopig nog niet voorbij. De zoektocht naar rendement gaat door. Waarbij je niet alleen op de kans op een hoger rendement moet afgaan. Beleggers moeten zich vooral heel bewust zijn van de risico’s van de nieuwe belegging.

Patrick Damen is senior beleggingsspecialist bij Robeco.