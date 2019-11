Zeg het met: Oostenwind

V.l.n.r. directeur Nico Evers van hotel Jakarta, koffieman Rob Clarijs en sterrenchef Syrco Bakker van restaurant Pure C (**).

Nederland is een nieuw koffiemerk rijker: Oostenwind. De koffie is ontstaan uit de samenwerking tussen sterrenchef Syrco Bakker van restaurant Pure C (**) in Cadzand en baristo-koffiespecialist Rob Clarijs die in 2015 al zijn merk De Zeeuwse Branding had opgezet.