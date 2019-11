'Wall Street scherpt records verder aan'

In de markten wordt altijd nog rekening gehouden met een snelle ondertekening van een eerste fase van een handelsakkoord tussen de VS en China. Toch lijken de Chinezen niet zomaar bij het kruisje te willen tekenen. Peking zou van Washington onder meer eisen dat importheffingen op Chinese goederen worden terugdraait en dat er een pauze wordt ingelast in de handelsoorlog.

Kroger weet bij de bedrijven de aandacht op zich gericht. Het supermarktconcern kwam tijdens een beleggersdag met beter dan verwachte prognoses. De verwachte winst per aandeel volgend jaar viel daarbij hoger uit dan waar analisten in doorsnee rekening mee hielden.

Peleton Projects

Ook maker van fitnessapparatuur Peloton Projects kwam met zonnigere vooruitzichten voor boekjaar 2020 dan waar in de markt alom rekening mee werd gehouden. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar op jaarbasis meer omzet, terwijl het verlies minder hoog uitviel.

Taxibedrijf Uber stelde in zijn handelsupdate met name teleur als het gaat om het aantal actieve gebruikers. Daarmee lijkt een lagere opening in het verschiet voor de onderneming ondanks de hogere omzet in de voorbije maanden en de belofte van zwarte cijfers in 2021.

Boeing

Ook staat vliegtuigmaker Boeing in de spotlights. Boeing-baas Dennis Muilenberg is bereid af te zien van zijn bonus dit jaar als gevolg van de financiële impact van de 737 MAX-kwestie. Die toestellen worden wereldwijd om veiligheidsredenen al maanden aan de grond gehouden. Tijdens een verhoor in het Congres vorige week klonk al de nodige kritiek op het beloningsbeleid van Boeing.

Verder kan een adviesverhoging het aandeel van de maker van veganistische burgers Beyond Meat een impuls geven.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie maandag 0,4 procent in de plus op 27.462,11 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er ook 0,4 procent bij tot 3078,27 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 8433,20 punten.