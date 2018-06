Kredietmarkt zit in de lift

Met ruim €1 miljard aan kredieten die niet via de bank zijn verstrekt, nam de (online) markt in continentaal Europa voor alternatieve financiering vorig jaar met meer dan 70% toe.

In 2014 werd nog slechts €594 miljoen verstrekt via crowdfunding, peer-to-peer lending of leenplatformen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse European Alternative Finance Industry-onderzoek van accountantskantoor KPMG en de Universiteit van Cambridge, onder bijna vierhonderd niet-bancaire kredietverleners in ruim dertig Europese landen.

'Volwassen'

De cijfers tonen aan dat de markt voor alternatieve financiering ‘volwassen wordt’, oordeelt Ferdinand Veenman, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van ondernemingsfinanciering.

„Maar als we kijken naar de bedragen die omgaan in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, dan staat alternatieve financiering op het vasteland van Europa echter nog in de kinderschoenen.”

Klein

Zo waren alternatieve financieringsplatformen in Groot-Brittannië vorig jaar goed voor €4,4 miljard aan kredieten. De €111 miljoen die vorig jaar in Nederland werd verstrekt is een flinke groei. Toch blijft het klein, vergeleken met €135 miljard aan zakelijke kredieten die banken verstrekten.

Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, gelooft desondanks ‘zeker’ dat er een grotere toekomst is voor niet-bancaire financiering.

„De vraag is alleen: hoe lang gaat het duren? De oneindige afhankelijkheid van banken heeft alternatieve financieringsvormen altijd weggedrongen. De overgang is niet in een paar jaar bereikt, ook voor een grotere onderhandse kredietmarkt voor institutionele beleggers, pensioenfondsen en private equity. Je bent snel vijf jaar verder om écht meetbare resultaten te boeken.”

Risicovol

Lagere afhankelijkheid van banken voor bedrijfskredieten kan niet snel genoeg gaan, klinkt het overal. „Grote afhankelijkheid van één bron is risicovol. Tijdens de kredietcrisis trokken banken het mkb mee”, stipt Rob Wolthuis van MKB Nederland aan.

„Alternatieve financiering is in verhouding nog klein. Maar we moeten van ver komen. Tot voor kort werd het mkb helemaal bancair gefinancierd. Het is dus maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik denk wel dat we over vijf jaar in een divers financieringslandschap terechtkomen.”

Meer keuze

Banken komt dit opvallend genoeg ook niet slecht uit. „Voor zowel de bank als de ondernemer is dat een gewenste situatie”, zegt Simon Zwagemakers, adviseur zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In het verleden werden banken bij een crisis op hun beurt immers getroffen door de problemen bij het mkb. „Hoe meer keuze, hoe beter het voor iedereen dus is.”

Geen revolutie

Toch rekent Zwagemakers niet op een revolutie van niet-bancaire financieringen: „Eerder een evolutie. Stapelfinanciering, waarbij een of meer alternatieve financierders samen met de bank een lening verstrekken, wordt voorzichtig een trend. Er wordt wel gezegd: het zou ideaal zijn als de verhouding 80% bancaire leningen en 20% alternatieve financierders wordt omgedraaid. Dat zie ik niet gebeuren. Maar banken vinden het ook gezond als hun huidige percentage omlaag gaat. Tot welk niveau dat moet dalen is nu wat koffiedik kijken.”

Enthousiasme

Crowdfunding wordt door alle experts als belangrijkste nieuwe kredietverstrekker genoemd. Wolthuis is daarnaast enthousiast over NPEX, een soort ‘financieringsbeurs’ voor investeerders en het mkb.

„En fondsen, zoals Neos, plus kredietunies, waarbij ondernemers elkaar financieren. Ook interessant is Sparkholder, waarbij je door een soort leningstraat gaat en uiteindelijk bij het juiste loket uitkomt. Echte massa kan gemaakt worden als pensioenfondsen en verzekeraars in deze markt stappen.”

Lees hier meer ondenemersnieuws