'Voorzichtigheid geboden bij Heineken'

Volgens ING worden de resultaten van Heineken afgezet tegen een sterke tweede jaarhelft van 2015. Heineken heeft daarbij in het lopende kwartaal het weer in Europa niet mee. Vorig jaar werd op jaarbasis fors meer bier verkocht in het derde kwartaal in Europa en in de tweede jaarhelft in de 'Americas'. Daarnaast kampt het concern met wisselkoerseffecten die de resultaten naar verwachting negatief zullen beïnvloeden, onder meer in Nigeria en Mexico.

ING verwees ook naar de voorspellingen die Heineken zelf afgaf voor de tweede jaarhelft waarbij de marges zullen krimpen en de autonome winstgroei op nul zal uitkomen. Daarmee is voorzichtigheid geboden meent de bank.

ING handhaafde zijn hold-advies op Heineken met een koersdoel van 80 euro. Het aandeel sloot maandag op 79,53 euro.