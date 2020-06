Oan Tafel met Friese bubbels

Het stond een vrolijke opening door de Leeuwardense burgemeester Sybrand van Haersma Buma niet in de weg. Hij plaatste bij de voordeur een paar klompen. Het restaurant in het voormalige café De Smidse van de ouders van Vaartjes telt liefst tien eigenaren die allen in het dorp wonen. „Wij wilden het lege pand voor de toekomst behouden en een culinaire wereldreis met lokale produkten creëeren”, vertelden ondernemer Hylke Tholen en gastvrouw Aaltsje de Boer.

Geert-Jan Vaartjes

Als bewijs werden mooie bubbels geschonken van de Friese wijngaard Frysling. Chef Tom Zwerver en zijn asssistent Mark van Benthem, neef van twee Elfstedentochten-winnaar Evert van Benthem, verrasten met gerookte paling uit het Pikmeer, filet american van waterbuffel en de supermalse Koreaanse kip in karnemelk. Hoewel de ambitie voor een Michelinster er niet is, werd nu al wel op dit niveau gekookt. Het was subliem!

Verder zijn er curry’s uit Mauritius, saté van een strand op Bali of de pho uit de straten van Saigon aan de keukentafel in Wergea, een combinatie van wereldse gerechten met zoveel mogelijk Friese producten. Bij Oan Tafel wordt gekookt op duurzame en bewuste wijze, met zoveel mogelijk gebruik van lokale seizoensproducten en volgens het ‘no waste’ beginsel. Zo worden bijvoorbeeld de oestersaus en vissaus zelf gemaakt van oesters en makreel uit de Noordzee. Maar ook van iets eenvoudigs als diverse soorten onkruid weten de chefs iets verrassends te maken. Niet alleen van voedsel wordt zoveel mogelijk verspilling tegengegaan, ook in het interieur zie je veel hergebruikte materialen terug.

De speciaal voor het restaurant ontworpen keukentafel biedt plaats aan maar liefst 21 gasten. Zij kunnen direct aan deze keukentafel meekijken hoe alles wordt bereid door de chef én worden ter plekke meegenomen in het verhaal over de oorsprong van de producten en de samenstelling van het menu. Deze interactie met de chef geeft een bijzondere extra beleving aan de avond. Je weet wat je eet en waarom. Overnachten kan op het twintig minuten verder gelegen boutiquehotel-grandcafé ’t Gerecht in Heerenveen dat prima kamers en medewerkers heeft die zelfs bereid zijn met de gasten een slaapmutsje te pakken.