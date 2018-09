Europeanen tevreden consumenten

Ⓒ Peter Schoonen

BRUSSEL - Consumenten in de EU zijn over het algemeen tevreden over het keuzeaanbod, de vergelijkbaarheid van aanbiedingen en de afhandeling van problemen bij hun aankopen. Dat blijkt uit het zogenoemde 'scorebord voor de consumentenmarkten 2016' dat EU-commissaris Vera Jourova (Consumentenrechten) maandag in Brussel presenteerde.