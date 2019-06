Aegon houdt kop op positief Damrak

De AEX-index noteerde rond 14 uur 0,2% hoger op 561,3 punten. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 778,9 punten.

De Britse FTSE 100-index is een dissonant in Europa met 0,3% verlies. De DAX in Frankfurt en de CAC-40 in Parijs staan licht hoger.

Om 20.00 uur volgt het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Economen verwachten dat de rente ongewijzigd blijft. Mogelijk wordt in de toelichting op het rentebesluit de deur open gezet naar een renteverlaging.

Beleggers reageerden dinsdag verheugd op de woorden ECB-president Draghi, die klaar staat met extra stimuleringsmaatregelen.

De euro zakte na het ECB-besluit tegen de dollar. President Trump hekelde in tweets het „oneerlijke voordeel” in de concurrentie met de VS.”

Handelaren vrezen dat Trump de Amerikaanse handelsoorlog over importtarieven uitbreidt naar de valutamarkt. „Het is retoriek, een stok om de spreekwoordelijke hond te slaan. Trump kan niet zomaar de valutamarkt manipuleren”, aldus valutahandelaar Bart Hordijk van Monex Europa. „Wel verschuift het algehele risicosentiment doordat hij zulke tweets uitstuurt.”

Amerikaanse staatsobligaties worden opgezocht als veilige belegging. De yield ging richting het laagste punt dit jaar.

Futures voor de opening van Wall Street om 15.30 uur staan een fractie hoger. Brentolie zakte met 0,7% tot $61,70 per vat. De markt wijst nog op vraaguitval.

Oliekartel OPEC meldde dat leden bijeen komen. Een pril signaal dat de huidige productiebeperking van Brentolie blijft, aldus Bloomberg.

Afkoeling

„Beleggers zijn dinsdag na de ECB-omslag ingestapt. Ze vreesden de boot te missen. Maar richting het rentebesluit worden ze alweer voorzichtiger”, zo wijst handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Securities op de grondstoffen- en chipbeleggingen.

Beleggers hebben veel cash aangehouden, afkomstig van verkochte aandelen, en staan klaar staan om in te stappen. Komt er groot nieuws, dan moeten beleggers vanwege die instappende reuzen op stevige bewegingen rekenen, zegt Schutte.

Zeker als de Fed vanavond al een renteverlaging van bijvoorbeeld 50 basispunten meldt.

Als het optimisme vanavond doorzet, komt een recordstand van de AEX in beeld. „Maar wil zo’n stijging stand houden, dan heeft de markt zekerheid nodig dat die opmars beklijft. Dan willen beleggers een goed uitonderhandelde stevige deal tussen de VS en China zien”, aldus Schutte. „En die is er niet.”

Aegon pakt koppositie

Met dat gemoed werd Aegon koploper in de AEX met 2,5% winst. De verzekeraar kreeg steun van een adviesverhoging door de Italiaanse bank Mediobanca.

In de AEX werd ABN Amro 1% meer waard. Analisten bij Berenberg hebben het advies voor de bank opwaarts bijgesteld van ’verkopen’ naar ’houden’.

Het cyclische fonds ArcelorMittal dat de voorgaande dag nog vleugels kreeg op de verminderde stress over China won 1,1%.

Chipmachinemaker ASML kreeg er 0,7% bij. Morgan Stanley is begonnen met het volgen van de chipmachinefabrikant met een overweight-advies.

Adyen daarentegen koerste 1,7% lager na de melding van een een aandeelhouder circa 400.000 aandelen in de betalingsdienstverlener met korting te koop aan te bieden. De betalingsverwerker zou ook last krijgen van de cryptobetalingen via een netwerk met 28 partners.

Verzekeraar ASR verloor 1,3%. Mediobanca verlaagde het advies voor de verzekeraar naar neutraal, bij een koersdoel van €38.

Ahold Delhaize werd 0,7% lager verhandeld nadat de Belgische branchegenoot Colruyt (-13%) werd afgestraft op de waarschuwing voor toenemende prijsdruk in de eigen thuismarkt.

In de Midkap moest Air France KLM 3% afstaan. Het luchtvaartconcern is door HSBC van de kooplijst gehaald.

Halfgeleider Besi steeg met 2,4%.

Altice Europe liet na een voortvarende start 0,9% liggen. Het telecomconcern overweegt volgens de Franse krant Les Echos zijn videoreclamedienst Teads af te stoten.

