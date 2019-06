ASML en Aegon duwen AEX verder omhoog op Fed-dag

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,2% hoger op 561,49 punten. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 781,30 punten.

Elders in Europa bleven de beurzen ook dicht bij huis. Frankfurt verloor fractioneel, terwijl Parijs op een kleine winst stond.

Vandaag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Naar verwachting van economen zal de rente ongewijzigd blijven, maar mogelijk wordt in de toelichting op het rentebesluit de deur open gezet naar een renteverlaging in de tweede helft van het jaar.

Beleggers reageerden een dag eerder nog verheugd op de woorden van Mario Draghi. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) liet in een toespraak weten klaar te staan om extra stimuleringsmaatregelen te nemen als de economische verwachtingen niet verbeteren.

Wall Street zat gisteravond in de lift. De opluchting dat de Amerikaanse president Trump bij de G20-top in Japan uitgebreid aan tafel zal gaan zitten met de Chinese leider Xi wakkerden de kooplust flink aan. Ook in Azië zat de stemming er goed in reactie op de verminderde vrees voor een escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS. De Nikkei-index schoot vanochtend 1,7% omhoog.

In de AEX werd ABN Amro 0,6% meer waard. Analisten bij Berenberg hebben het advies voor de bank opwaarts bijgesteld. Aegon pluste 1,5%. De verzekeraar kreeg steun van een adviesverhoging door de Italiaanse bank Mediobanca.

Het cyclische fonds ArcelorMittal dat de voorgaande dag al vleugels kreeg op de verminderde stress over China, werd nog eens 2,1% meer waard. ASML kreeg er 0,7% bij. Morgan Stanley is begonnen met het volgen van de chipmachinefabrikant met een overweight-advies.

Adyen daarentegen koerste 3,1 % lager na de melding van een een aandeelhouder circa 400.000 aandelen in de betalingsdienstverlener te koop aan te bieden.

Midkapper Altice Europe dikte 1,8% aan. Het telecomconcern overweegt volgens de Franse krant Les Echos zijn videoreclamedienst Teads af te stoten.

