Forse strafeis voor vrouw (36) na bloedige ’pedohunt’ in Enschede

Hij is blind aan één oog, heeft een gat in zijn schedel, kan niet meer goed lopen en kampt met evenwichtsstoornissen. Hij viste graag, maar dat durft hij niet meer uit vrees dat hij in het water valt. Het is nu ruim een half jaar later en nog steeds heeft hij last van de steekwonden in zijn rug. Maa...