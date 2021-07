David wint van Goliath: Facebook moet lasterlijke posts over ondernemer weghalen

Sterren

Rechter geeft advocaten R. Kelly iets meer voorbereidingstijd

De vraag van R. Kelly’s advocaten om de rechtszaak van de rapper uit te stellen is door een rechter in New York ingewilligd. Het juridische team dient nu op 18 augustus in de rechtbank te verschijnen, waar dat eerst 9 augustus was. Hiermee geeft de rechter hen wat meer tijd om de geplaagde zanger vo...