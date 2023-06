Communicatiefout verzekeraar: begrafenis schoonmoeder blijkt veel duurder, consument krijgt slechts gratis boompje

De verzekeraar bood na een lange discussie aan om alle kosten die gemaakt zijn boven het verzekerde bedrag te vergoeden, maar de vrouw vond dit te karig. Het zou geen redelijke schadevergoeding zijn voor alle veroorzaakte stress, frustratie en verspilde tijd. Ze wendde zich tot financieel klachteninstituut Kifid, na ’langdurige en onprettige communicatie’ met de verzekeraar.

Ze eist beterschap van Monuta - dat zelf toegeeft dat de informatie over de uitvaartverzekering onduidelijk is - zodat voortaan in een eerder stadium de juist informatie verstrekt wordt. Ook eist ze een vergoeding voor de vele uren discussies en een vergoeding voor een herdenkingsboompje.

De verzekeraar zegt toe verbeteringen door te voeren en erkent dat de communicatie gebrekkig was, maar wil de tijdsinspanning van de consument niet vergoeden.

Kifid vindt dat Monuta Verzekeringen een passend aanbod heeft gedaan. Er hoeft geen extra schadevergoeding te worden betaald, maar de verzekeraar wil naast de kwijtschelding van €2300 wel het herdenkingsboompje vergoeden.