Rijkste Aziaat – en dat is níét Jack Ma – nadert $100 miljard

Shanshan, die zijn rijkdom vergaarde als oprichter en topman bij de Chinese flessenwater- en drankenreus Nongfu Spring, kreeg er dinsdag nog eens $5,3 miljard bij, mede dankzij goede resultaten bij zijn andere bedrijf, Wantai.

Selfmade

De selfmade-miljardair Shanshan staat opmerkelijk in het leven. Het motto dat hij in het dagelijkse leven hanteert is: geld is alleen niet genoeg, mijn doel is veel hoger. Shanshan verliet voortijdig de middelbare school. Hij was daarna zelf nog actief in de media voordat zijn bedrijf in 1996 het licht zag.

Naast zijn activiteiten bij Nongfu Spring werd Shanshan ook actief in de farmaciesector met Wantai Biological. De uitbraak van de coronacrisis speelde zijn farmaciebedrijf dat testmateriaal levert om besmettingen met het virus te ontdekken vorig jaar stevig in de kaart.

Beursgang

Shanshan bracht halverwege vorig jaar Nongfu Spring naar de beurs in Hongkong. Het grootste drankenbedrijf in China schoot de koers binnen een week na zijn beursgang al fors boven de introductieprijs uit.

De 66-jarige Shanshan houdt zich niet bezig met politieke activiteiten. Ook heeft hij nauwelijks contacten met andere grootverdieners in China. Hij staat daarom vooral bekend als ’lone wolf’.