Coronavirus zal goederenstroom naar Italië raken

„De uitbraak in Italië is zó vers dat we nog geen effecten zien op de import of export”, vertelt een woordvoerder van Evofenedex. „Er zijn in elk geval nog geen goederenstromen stilgevallen.” Volgens hem zijn er nog veel vragen van leden binnengekomen over de situatie in Noord-Italië. „Maar het is wachten tot er disruptie ontstaat in het transport tussen Nederland en Italië. Hoe groot die wordt, valt nu nog niet te zeggen.”

Wegcontroles

Een zegsman van TLN laat weten dat de leden van die branchevereniging vooral willen weten of hun laad- en losplekken zich in afgesloten dorpen, steden of regio’s bevinden. „Wij krijgen veel vragen van leden die meer van de lokale situatie willen weten. Helaas hebben we ondanks de nodige telefoontjes met bedrijven die op Italië rijden, nog geen beeld van de manier waarop de lokale autoriteiten met de uitbraak omgaan.” Volgens TLN is de virusuitbraak in Italië nu nog niet te merken aan het aantal ritten naar Italië. De brancheorganisatie zegt scherp in de gaten te houden of er wegcontroles worden ingesteld.