Ajax legt Promes voor vijf jaar vast

Promes speelde eerder al in de jeugdopleiding van Ajax. In 2008 vertrok hij als jeugdspeler naar Haarlem. Zijn debuut in het betaald voetbal maakte de aanvaller in 2012 voor FC Twente. In het seizoen 2012-2013 promoveerde hij met Go Ahead Eagles naar de eredivisie, onder leiding van de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag.

Daarna speelde Promes weer een jaar bij FC Twente, waarop vier seizoenen bij het Russische Spartak Moskou volgden. Vorig jaar stapte hij over naar Sevilla.