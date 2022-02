Boze geesten op de vlucht met Chinees Nieuwjaar

Boze geesten kunnen immers niet tegen het lawaai, legde hij uit in zijn café Majestic aan de Dam. Hetzelfde geldt voor de kleur rood die in veel oosterse zaken is toegepast. Negatieve krachten houden er niet en maken dat ze weg zijn.

Benno Leeser met Anguélique Stolk, directeur van de Gassan-zaak op de Dam. Ⓒ Foto De Telegraaf

Mocht er komende dagen in het land nog vuurwerk klinken voor een Chinese zaak, dan is dat niet verbazingwekkend. Het nieuwjaarsfeest duurt namelijk een week. ,,Het is in China gebruikelijk om met nieuwjaar je familie op te zoeken”, verhelderde de ondernemer ,,En het is een groot land ...”

Het kwaad wordt eveneens verdreven door Chinese draken, dansend op het getrommel van hun begeleiders. Zij hadden de genodigden opgehaald van een champagne-ontvangst bij juwelier Gassan, aan de overkant van het nationale plein. Onder anderen Krasnapolsky-directeur Arne Heuwekemeijer kwam langs, evenals Bijenkorf-manager Willem Regeer, de Chinese ondernemer KaJi But, van het drijvende restaurant Sea Palace in Amsterdam, en Marcel Schonenberg, directeur van de Beurs van Berlage. Zij kunnen allemaal niet wachten tot het publiek weer naar de stad komt. ,,Wij hebben gelukkig al internationale congressen op het programma”, zei Schonenberg.

Marcel Schonenberg (l.) met Arne Heuwekemeijer voor de vuurwerk-stellage op de Dam. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,De stad is dood zonder toeristen!”, sprak Gassan-directielid David Bijlsma de gasten toe, onder wie ook zakenman Jarno Goesten en Masters-ondernemer Yves Gijrath. ,,In het buitenland wordt nog vaak geadviseerd dat het niet veilig is om naar Nederland te reizen, vanwege de sluitingstijd van tien uur ’s avonds”, wist Bijlsma.

Op de Dam gebaarde Gassan-topman Benno Leeser om zich heen. ,,Moet je zien!”, zei hij op het plein, waar het op deze doordeweekse middag net zo rustig was als op een zondagochtend. ,,Dit klopt toch niet?”

Roberto Payer Ⓒ Foto De Telegraaf

Tijdens de feestelijke en gastvrije lunch bij Majestic vertelde Roberto Payer dat hij weliswaar met pensioen ging bij het Waldorf Astoria in Amsterdam, maar dat hij nog bezigheden genoeg heeft. Bij het Hilton is hij adviseur, hij is voorzitter van de kunstbeurs PAN en van de Nederlands-Italiaanse Kamer van Koophandel. Dan is er nog het Tulp Festival in Amsterdam ...

Evenmin weg is KLM-directeur Pieter Elbers. ,,Hij vertrekt pas in mei 2023!”, verduidelijkte KLM-bestuursvertegenwoordiger Frank Houben. ,,Vorig weekeinde presenteerde hij het nieuwste KLM-huisje: de toren van het 50-jarige Hotel Okura in Amsterdam.”

KaJi But (l.) met Kees Noomen. Ⓒ Foto De Telegraaf

Kees Noomen was tussen de Amsterdamse ondernemers en directeuren aangeschoven als directeur van Coster Diamonds. Hij is ook fractievoorzitter van de VVD in Amstelveen: ,,Ik stond op de 56ste plaats op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.” Noomen wist te vertellen dat de coalitiepartijen moeite hadden om goede mensen te vinden voor de kabinetsposten: ,,Velen vreesden dat het kabinet na twee jaar al zou vallen.”