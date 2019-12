Atrium herstelt dividenduitkeringen

Atrium opent zijn boeken op 26 februari. De dividendbetalingen over het derde en vierde kwartaal zullen plaatsvinden op 30 december. In totaal gaat het om 0,135 euro per aandeel.

De onderneming, die naar verwachting volledig in handen komt van vastgoedbedrijf Gazit-Globe, gaf ook aan dat het zijn strategie onder de loep neemt om verdere groei te garanderen. Onderwerpen die worden bekeken zijn onder meer het aanpassen van het operationele platform in Polen en Tsjechië en een blik op andere klassen van onroerend goed, zoals huurwoningen. Momenteel heeft Atrium daarbij een optie op een toekomstig pand in het Poolse Warschau met circa 900 woningen.