Cijfers Hypotheekshop Herstel woningmarkt zichtbaar: ’Meer hypotheekaanvragen, hogere leenbedragen’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Meer dan de helft van de doorstromers neemt zijn oude hypotheek mee. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Er worden meer hypotheken aangevraagd en huizenkopers lenen meer, constateert De Hypotheekshop op basis van cijfers over het tweede kwartaal. De hypotheekketen ziet tekenen dat het dal is gepasseerd. „De woningmarkt blijft zich herstellen, zoals al te zien was in het eerste kwartaal. Het lijkt erop dat er een stijging van de huizenprijzen op komst is.”