Aandeleninkoop optie voor ABN Amro

De bank, die nog voor 70% in staatshanden is, volgt hiermee het voorbeeld van het eveneens tijdens de kredietcrisis genationaliseerde ASR. De verzekeraar kocht in januari 3 miljoen eigen aandelen in van NLFI, de instelling die namens de Nederlandse staat de aandelen van genationaliseerde financiële instelling beheert.

Net als ASR, heeft ABN Amro de mogelijkheid om maximaal 10% van het aantal uitstaande aandelen zelf in te kopen op de agenda voor de aanstaande algemene aandeelhoudersvergadering (AVA) geplaatst. Dit verzoek ontbrak een jaar geleden nog op de agenda van de eerste AVA na de beursgang van ABN Amro in november 2015.

Buffers

De raad van commissarissen schrijft dat een terugkoop van aandeelcertificaten gedaan kan worden voor herstructurering of vermindering van kapitaal. Hier valt het teruggeven van kapitaal aan de aandeelhouders ook onder.

De bank verhoogde de afgelopen jaren de kapitaalsbuffers, met name door de kans op een aanzienlijk hogere risicoweging van de grote hypotheekportefeuille in aanstaande internationale bankregels. Als die blijken mee te vallen, zou de bank overbodig kapitaal kunnen aanwenden om aandelen terug te kopen om zo de waarde van de resterende stukken aan de beurs te verhogen.

Wanneer NLFI een nieuw pakket aandelen van ABN Amro naar de beurs brengt is onduidelijk. De instelling wil niet ingaan op de vraag of er een nieuw verzoek van geen bezwaar is ingediend of verkregen van de Europese Centrale Bank (ECB).