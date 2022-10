Chinese bedrijfjes niet meer welkom op Nasdaq

De beurskoersen van meer dan twintig kleine Chinese bedrijven verdubbelden dit jaar ruimschoots op hun eerste handelsdag(en). Sommigen gingen zelfs vele malen over de kop, om vervolgens echter volledig in te storten.

Bekijk ook: Experts zien Chinese aandelen als kansrijk maar ook risicovol

De Nasdaq gaat nu grondig onderzoek doen naar de bedrijven en hun aandeelhouders en laat nieuwe noteringen voorlopig niet meer toe. De technologiebeurs wil voortaan van begeleidende zakenbanken weten wie bij de beursintroductie aandelen koopt. Er zou ook veel extra informatie worden verlangd die zijn weerga niet kent.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC ligt al langer overhoop met Chinese bedrijven die een notering in de VS wensen, onder meer vanwege onenigheid over de accountantscontroles.