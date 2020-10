Ruim 20.000 loonwerkers krijgen loonsverhoging

Loonwerkers krijgen er een procentje bij. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Voss

UTRECHT (ANP) - De ruim 20.000 loonwerkers in Nederland kunnen vanaf 1 januari een loonsverhoging tegemoet zien, ondanks de coronacrisis. Vakbonden en werkgevers hebben een nieuwe eenjarige cao afgesproken voor deze mensen die actief zijn in de landbouw, bij bermwerkzaamheden en in infrastructurele projecten.