Beleggers blijven positief gestemd

Arnoud van Vliet, van Zeeman, is uitgeroepen tot MVO Manager van het Jaar 2019 en luidde hiervoor de gong. Ⓒ Greta Vos AEX 598.58 0.37 %

De AEX bleef in de loop van de ochtend op een kleine winst staan, waarmee de index de opmars naar 600 punten een vervolg gaf. Vooral ArcelorMittal was in trek.