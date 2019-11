Wall Street duwt AEX door 600 punten

Rond 16.15 uur stond de AEX 0,7% hoger op 599,7 punten. De AMX steeg 0,2% naar 902,9 punten.

De overige Europese beurzen boekten eveneens winst. De Duitse DAX steeg 0,6%. De Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 wonnen 0,3%.

De indexfutures wezen op een licht hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggers bleven positief dankzij het recente meevallende economische nieuws en het vooruitzicht van een deelhandelsakkoord tussen de VS en China. Het mediabericht dat president Donald Trump zijn beslissing voor het invoeren van hogere invoertarieven op auto's uit onder meer Europa waarschijnlijk met zes maanden uitstelt, versterkte het sentiment.

Het sentiment op markten is nog altijd positief, zij het iets afgekoeld, constateert Jeroen Blokland, hoofd multi asset management bij Robeco. Hoewel er enige afzwakking in groei en bedrijfscijfers zichtbaar is, blijven de bedrijfswinsten over het kwartaal boven verwachting. „We verwachten komende twee kwartalen meer herstel. Van een recessie is voorlopig geen sprake, waarschijnlijk treedt die pas vanaf 2021 op”, aldus Blokland over de vooruitblik van Robeco voor volgend jaar.

De euro werd 0,15% goedkoper tegen de dollar bij $1,10, bitcoin stokte bij $8686 per stuk. Brentolie werd 0,5% duurder.

IMCD sprong bij de Nederlandse hoofdfondsen met een winst van 1,7% in het oog. De chemicaliëndistributeur opende zo’n 7% lager, na de publicatie van kwartaalcijfers die aanvankelijk als zeer teleurstellend werden beoordeeld.

Staalgigant ArcelorMittal verzwakte tot 0,8% winst. Chipmachinefabrikant ASML won 0,7%, na de publicatie van meevallende kwartaalcijfers van Infineon. De Duitse chipproducent liet wel weten nog geen herstel van de markt te voorzien.

Financials als Aegon (+1,6%), ABN Amro (+1,1%), NN Group +0,7%) en zwaargewicht ING (+0,5%) stutten de opmars.

Zorgtechnologiebedrijf Philips zakte 0,2%, ondanks een koopadvies van het Amerikaanse Bernstein.

Volker sterk

Bij de middelgrote fondsen ging bouwer BAM met 3% aan kop, net voor de toeleverancier aan de chipsector ASMI die van 1,6% won.

Air France KLM steeg 0,6%, na de publicatie van zijn vervoerscijfers over oktober.

Smallcap VolkerWessels steeg met 5,9% naar €22,20. Dit is exact de verhoogde prijs die grootaandeelhouder Reggeborgh voor het bouwbedrijf wil betalen. Ook bouwer Heijmans (+4,4%) profiteerde van alle interesse in de sector.

Raambekleder en producent van bouwproducten Hunter Douglas stond op de lokale markt onveranderd, na de verkoop van een Duits onderdeel.

