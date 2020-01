De discobar als harde leerschool

„Ik was hoofdbarkeeper dus ik moest tappers opleiden en aansturen, de inkoop doen en de prijzen bepalen”, vertelde Tribes-baas Eduard Schaepman. „Ik heb er veel van geleerd.” De kantoorondernemer was bij de lancering van een boek over 50 jaar ’Woo’, zoals de studenten de disco liefkozend noemen.

V.l.n.r. uitgever Luc van Os, zorginvesteerder Gerard van Odijk, horecatycoon Niels Reijers en kantorenkoning Ed Schaepman leerden ondernemen in de Woo.

Bij horecaondernemer Niels Reijers kroop het Woobloed waar het niet gaan kon. Hij is mede-eigenaar van de UMH-groep, waaronder de George-restaurants in Amsterdam vallen. „Binnenkort openen we er ook eentje op de Zuidas”

Zoende

Ook van topman Gerard van Odijk van biotechbedrijf Bavarian Nordic en eigenaar Luc van Os van mediabedrijf Misset liggen de wortels achter de bar van de studentendisco. Met weemoed liepen ze er weer even doorheen. „Kijk daar was vroeger de apenrots, maar die staat nu hier”, zei schrijver Ronald Giphart, die zijn vrouw in de Woo voor het eerst zoende. „En daar stond het discomeubel.”

Prins Pieter-Christiaan

Achter dat meubel konden studenten in de jaren negentig prins Pieter-Christiaan van Oranje- Nassau bewonderen. „Ik draai nu nog steeds graag”, lachte hij „Ik heb thuis een hele installatie. Ik had best dj willen worden.” Maar uiteindelijk belandde de prins, die adviseur is van adviesbureau EMG, via de bank, de ict en defensie, in de drones.

Voormalig Woo-dj prins Pieter-Christiaan met portier Richard Schoch.

Versieren

Oprichter van de Reputatiegroep Paul Stamsnijder overhandigde het eerste boek aan Ronald Giphart. „De Woo was Tinder avant la lettre”, betoogde hij. Ronald Giphart kon dat beamen. „Het was makkelijk er een meisje te versieren”, beweerde hij, waarna er afkeurend gejoeld werd door de vrouwelijke aanwezigen. Als dank kreeg de schrijver, die bezig is met een boek over zijn overleden moeder, feministe en PvdA-Kamerlid Wijnie Jabaaij, een levensgrote Woopas. Voor het leven.