Voormalig Woo-dj prins Pieter-Christiaan met portier Richard Schoch.

De universiteit is geen beroepsopleiding, toch hebben veel bekende ondernemers, zoals ook prins Pieter-Christiaan, in hun studententijd werkervaring opgedaan die hen nu nog van pas komt: in de vermaarde Utrechtse studentendisco Woolloomooloo.