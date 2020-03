Veel vragen Coronaloket over wegvallen opdrachten

De meeste vragen gaan over de regelingen van de overheid (36%) en financiering/liquiditeit (29%). De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn te vinden op de website www.kvk.nl/coronaloket. Die gaan bijvoorbeeld over zzp’ers die niet weten wat ze moeten doen nu opdrachten wegvallen, maar ook over de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling en wat te doen als er onvoldoende werk is voor het personeel.

Ook komen er specifiekere vragen binnen. Zo vroeg een personal trainer zich af of hij nog wel 1 op 1 training in de buitenlucht mag geven. Veel zzp’ers willen weten of ze al een aanvraag kunnen indienen voor de verruimde inkomensvoorziening voor zzp’ers. Dat verschilt echter per gemeente. Naast het beantwoorden van praktische vragen, stuurt het Coronaloket (0800-2117) ondernemers ook door naar de juiste instantie.