Nieuwe KPN-baas wil XS4all misschien toch houden

KPN-topman Joost Farwerck Ⓒ Foto: Roel Dijkstra KPN Koninklijke 2.668 -0.07 %

KPN-veteraan Joost Farwerck begon het jaar als chief operations officer, maar werd onverwachts geconfronteerd met het vertrek van toenmalig ceo Maximo Ibarra. In zijn eerste interview als ’kopman’ van KPN praat hij over de kans om overgenomen te worden, maar ook over de rechtszaak bij de Ondernemingskamer over XS4all. Wat Farwerck betreft hoeft dat merk misschien toch niet te verdwijnen. „Ik vind het pure armoede dat we bij die Ondernemingskamer terecht zijn gekomen. Ik voel me ceo van KPN, maar ook van XS4all.”