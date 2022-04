Buitenland

Oorlogsmonument Sovjet-Unie in Berlijn beklad

Het oorlogsmonument van de Sovjet-Unie in het Treptower Park in Berlijn is voor de tweede keer in een maand beklad. De politie gaat ervan uit dat de daders hun afkeer van de Russische invasie in Oekraïne hebben willen tonen.