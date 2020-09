Sterkere groei Chinese industrie dan verwacht

De omvangrijke industriële sector van China was volgens statistici goed voor een productiestijging van 5,6 procent op jaarbasis. In doorsnee rekenden economen op een plus van 5,1 procent. Gemeten sinds de jaarwisseling ligt de industriële productie nu een fractie hoger dan in dezelfde periode in 2019.

De detailhandelsverkopen stegen op jaarbasis 0,5 procent. Hier was de algehele verwachting dat de verkopen niet zouden stijgen, maar ook niet dalen. Deze sector had eerder nog zwaar te lijden onder strenge lockdowns tegen het coronavirus. In de eerste acht maanden van het jaar waren de winkelverkopen 8,6 procent lager dan een jaar eerder.