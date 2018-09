Weer minder wanbetalers bij hypotheken

In april dit jaar bracht het BKR ook al naar buiten dat het aantal wanbetalers was gedaald. Volgens het bureau zet, gelet op de huidige daling van dat aantal, de positieve ontwikkeling "definitief" door. Op jaarbasis gaat het om een daling van 5 procent. "Het begint het op een structureel herstel te lijken", meent Peter van den Bosch, directeur van BKR.

Sinds de crisis in 2008 is het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek ruim verdriedubbeld. Tijdens de piek in juli 2015 zaten ruim 113.000 mensen in de problemen.