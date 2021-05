Column: wie wil beleggen als Buffett, kijkt naar Belgische beurs

Financieel

Groninger tabaksfabriek gaat eind 2022 stoppen, 180 banen weg

De tabaksfabriek Niemeyer in de stad Groningen stopt eind 2022 definitief in de Martinistad. Zoals De Telegraaf eerder meldde komt daarmee een einde aan eeuwen productie in de noordelijke stad. Met de sluiting verdwijnen er ook 180 banen.