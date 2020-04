Banken toppers in hogere AEX

De AEX bleef in de loop van de ochtend duidelijk hoger staan, waarmee de fraaie opmars van de afgelopen weken werd voortgezet. Beleggers hebben hoop dat de huidige recessie van korte duur zal zijn en maakten zich nauwelijks zorgen over de verdere val van de olieprijzen. Vooral ABN Amro en ING waren in trek.