Signify uitblinker op hoger gesloten beurs

De AEX-index eindigde 1,5% hoger op 519,97 punten. De AMX steeg 2,3% naar 701,20 punten. De beurzen in Londen (+1,7%), Parijs (+1,2%) en Frankfurt (+1,2%) zaten eveneens in de lift.

„Het sentiment onder beleggers hield redelijk stand”, zei Rabobank-econoom Stefan Koopman. Hij waarschuwde echter dat er in het lopende kwartaal een golf aan tegenvallende economische berichten zal komen door de coronacrisis. De huidige waardering van veel aandelen is daarom aan de hoge kant, aldus de econoom.

Koopman verwacht deze week trouwens geen vuurwerk van de centrale banken. De Amerikaanse Federal Reserve en de ECB buigen zich respectievelijk woensdag en donderdag over hun rentebeleid. Fed-voorzitter Jerome Powell zal vooral kijken of de genomen maatregelen werken om de coronacrisis te bestrijden. De Rabobank-econoom houdt op termijn wel rekening met een verlaging van de depositorente door de ECB. „Maar die verwachten wij pas in juni.”

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones-index steeg 0,3%, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,7% daalde.

De olieprijzen gingen vanochtend onderuit. Een vat Amerikaanse WTI-olie kostte nog slechts ruim $10 en een vat Europese Brentolie $19. De prijs van Brentolie trok vanmiddag echter weer 1,5% aan.

In de AEX stonden ABN Amro en ING met plussen van 6,9% respectievelijk 5,4% bovenaan. Europese bankaandelen waren maandag ook al in trek nadat duidelijk werd dat Deutsche Bank in het afgelopen kwartaal winst heeft geboekt. Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt het voor banken binnenkort gemakkelijker om geld te lenen aan huishoudens en het midden- en kleinbedrijf. Minder strenge kapitaaleisen kunnen mogelijk €450 miljard extra leencapaciteit opleveren voor banken. Bij de financiële waarden lagen Aegon (+5,8%) en ASR (+5%) er ook positief bij.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+2,6%) profiteerde van de aantrekkende olieprijs. KPN koerste 0,4% in het groen. Concurrent Vodafone biedt sinds vandaag al 5G aan.

Betalingsverwerker Adyen daalde 0,8%. Zijn Duitse concurrent Wirecard ging hard onderuit, omdat accountantskantoor KPMG het onderzoek naar mogelijke fraude vanwege het gebrek aan data niet kan afronden.

Biotechnologieconcern Galapagos leverde 1% in. Unilever zakte 0,5%. De Duitse DZ Bank heeft de voedings- en schoonmaakmiddelenproducent van de kooplijst gehaald. Unilever zou trouwens in de race zijn om cosmeticamerk Charlotte Tilbury over te nemen.

Bij de middelgrote fondsen schitterde Signify met een koerssprong van 16,6%. De verlichtingsproducent kwam vorige week met meevallende kwartaalcijfers.

Air France KLM verloor 1,3%. Beleggers vrezen dat de enorme steun door de Franse en Nederlandse overheid gepaard zal gaan met een stevige aandelenemissie.

Smallcapfonds NIBC ging 11,6% onderuit, omdat de overname door investeerder Blackstone op losse schroeven staat.

Kiadis Pharma klom op de lokale markt 2,9%. Het biotechnologiebedrijf heeft via een onderhandse aandelenuitgifte tegen €1,60 per aandeel €12 miljoen opgehaald. De Amerikaanse investeerder kreeg naast de korting van 10% op de slotkoers van maandag ook warrants.

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense won 16,7%, in reactie op de gepresenteerde jaarcijfers en de uitgesproken verwachtingen voor dit jaar.

