Meer omzet voor Galapagos

Galapagos zette tot en met september een omzet van 65 miljoen euro in de boeken. Dat was bijna 18 miljoen euro meer dan in de eerste drie kwartalen van 2015. Het operationeel verlies daalde met bijna 15 miljoen euro naar 48,5 miljoen. De resultaten liggen in lijn met de eigen verwachtingen van Galapagos. Onder de streep resteerde zelfs een plus van 8 miljoen euro, waar een jaar eerder nog 61,4 miljoen euro aan rode cijfers werden geschreven.

Naar eigen zeggen maakte Galapagos significante voortgang in onderzoek en ontwikkeling. Zo werd begonnen met een FINCH Fase 3 programma met filgotinib in reuma en maakte het bedrijf ook vorderingen met filgotinib in lijn met klinische remissie in ziekte van Crohn. Verder meldde Galapagos een succesvolle afronding van besprekingen met regelgevende autoriteiten voor filgotinib in inflammatoire darmziekten.

Op 30 september bedroeg de kaspositie van Galapagos 938,8 miljoen euro. Galapagos verwacht voor het hele jaar een zogeheten cash burn van 100 miljoen tot 120 miljoen euro, exclusief betalingen van Gilead voor filgotinib.