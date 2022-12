Kabinet trekt de knip om bouw op stoom te houden

Brommende bouwmachines moeten verleden tijd worden. Met een nieuw pakket van 60 miljoen euro worden bouwers verleid om over te schakelen op uitstootvrije exemplaren. Dat er behoefte is aan bijvoorbeeld machines op batterijen of waterstof, is duidelijk. De subsidiepot van 20 miljoen die vorig jaar al werd geopend was immers binnen één dag leeg.

Er zijn zo’n 80.000 mobiele machines in de bouw, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat becijferd. Dat varieert van hijskraan tot betonmolen, van aggregaat tot graafmachine.

Al deze apparaten stoten stikstof uit. Dat is niet overal in Nederland meteen een probleem, maar wel op plekken waar stikstofruimte nodig is om te kunnen bouwen, zoals in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.

Bouwvrijstelling

Als gevolg van de laatste stikstofuitspraak, waarin de Raad van State bepaalde dat de zogeheten ’bouwvrijstelling’ van tafel is, heeft het kabinet in totaal 400 miljoen euro extra uitgetrokken om te voorkomen dat veel projecten stilvallen. Een deel van dat geld wordt nu aangewend om machines versneld te vergroenen. Het kabinet maakt er komend jaar 60 miljoen euro voor beschikbaar.

Met de subsidie kan versneld ingezet worden op uitstootvrije bouwmachines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Ook voor het plaatsen van katalysatoren, waarmee veel vuile stoffen worden opgevangen zodat ze niet in de lucht terechtkomen, zijn subsidiemogelijkheden.

De subsidiepot is volgens het kabinet nodig omdat bouwmaterieel op waterstof of batterijen vaak veel duurder is dan materieel dat op diesel draait. Bouwers kunnen met de subsidie tot maximaal 40 procent van het prijsverschil met diesel vergoed krijgen. Voor kleinere ondernemers ligt dat percentage hoger dan voor grotere ondernemers, om zo ook het mkb te helpen bij de overstap. Ook voor ondernemers die een vrachtwagen zonder uitlaatgassen willen rijden, komen meer subsidiemogelijkheden.

De overheid stimuleert bij aanbestedingen ook het gebruik van dergelijke groene machines. Bij projecten van Rijkswaterstaat, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf krijgen ondernemers met emissievrije machines ’bonuspunten’. Er lopen bovendien al proefprojecten met ’groene’ bouwmachines, zoals bij werkzaamheden aan de A16 en de aanleg van een hoogfrequente busbaan bij Hilversum.

Broodnodig

Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) is de aanpak broodnodig. „We weten allemaal dat stikstof een probleem is, ook voor de bouw. Met uitstootvrije machines helpen we dat probleem steeds verder de wereld uit. Ik weet dat de bouw graag wil, want vorig jaar was de subsidiepot inderdaad binnen één dag leeg. Daarom stop ik er volgend jaar fors meer in, want ik wil echt meters maken met de sector. Op weg naar een bedrijvige bouwplaats, maar zonder stikstof en uitlaatgassen.”