FIOD pakt tweetal op voor witwassen en illegale beleggingsdiensten

Foto ter illustratie Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM (ANP) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD heeft een man en een vrouw in Amsterdam opgepakt op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het aanbieden van beleggingsdiensten zonder vergunning. Ook werden de woning, dure auto’s, kunst, kleding en sieraden van de twee in beslag genomen.