ArcelorMittal leidt positief Damrak

De AEX noteerde, na 0,6% toename vrijdag, 1,3% hoger bij 577,8 punten. De AMX koerste toen 1,1% in het groen bij 771,3 punten. Rabobank waarschuwde voor een langdurig lage omzet in veel Nederlandse sectoren. Een faillissementspiek bleef nog uit.

De Britse FTSE 100 steeg 1,1%, net als de Duitse DAX. Beveiliger G4S won 9% op op een beter vooritzicht. In Duitsland en Frankrijk werden autofondsen weer ingeslagen tot rond 2% winst. De CAC-40, waar vliegtuigbouwer Airbus 3,6% meer waard werd, steeg 0,9%.

In Azië sloot de Nikkei met 2,2% winst. Export uit China liep volgens peilingen van Reuters in terug met 1,5% op jaarbasis. Er werd 3,3% afname verwacht.

Beleggers keken vooral uit naar de start van het cijferseizoen. Verder is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van donderdag relevant voor marktvorsers. Woensdag komt de Bank of Japan met een upate.

Deze week openen in Nederland onder andere chipmachinefabrikant ASML, navigatieleverancier TomTom en beddenverkoper Beter Bed de boeken voor de kwartaalresultaten.

Halfgeleiders trokken maandag al de aandacht: Analog Devices wil volgens de Wall Street Journal concurrent Maxim Integrated Products voor $20 miljard overnemen. Het zou de grootste overname dit jaar zijn.

De futures voor opening van beurzen in New York om 15.30 uur noteerden rond 0,6% winst. Vrijdag eindigde de Dow-Jones-index bij 26.075,30 punten, een plus van 1,4%.

Zorgen over corona bleven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) registreerde binnen 24 uur wereldwijd 230.370 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. De VS voeren die lijst met Brazilië, India en Zuid-Afrika aan. Het Duitse biotechbedrijf BioNTech meldde zondag dat zijn anticoronamedicijn met, Pfizer ontwikkeld, eind van het jaar gereed zou zijn voor medische goedkeuring.

Op Wall Street komen JPMorgan Chase en Goldman Sachs met cijfers. Ook farmaceut Johnson & Johnson en Netflix geven inzicht in de stand van zaken.

De euro steeg 0,1% tot $1,1320. Brentolie daalde 0,7% tot $42,80 per vat.

Akzo en Arcelor leiden

AkzoNobel noteerde bij de hoofdfondsen 3,2% in de plus. Het verfconcern verraste zakenbank KBC in het tweede kwartaal met een omzet van €2 miljard. KBC verhoogde het koersdoel met €5 tot €85; het houdt het koopadvies. De omzetdaling van 19% was volgens KBC in lijn met de verwachtingen.

Bekijk ook: Vijfde omzet verfmaker AkzoNobel verdampt door coronacrisis

Staalmaker ArcelorMittal keerde met bijna 5% winst terug aan kop bij de winnaars. Bierbrouwer Heineken werd 2,5% duurder, uitzender Randstad 2,2%.

Financiële dienstverleners werden opnieuw ingekocht: ABN Amro dikte met 2,6% aan, ING steeg met 1,9%, Aegon steeg 1,7% net als ASR en NN Group won 1%.

Technologieaandelen presteerden opnieuw sterk: chipmachinemaker ASML steeg 1,3% en ASMI bleef tevens op een winnend spoor.

Biotechbedrijf Galapagos stond weer bij de verliezers, dankzij 0,8% teruggang.

Bij de middelgrote bedrijven vrijwel geen verliezers: Pharming leidde met 4,6% winst, en aluminiumverwerker Aperam (+4,3%) keerde terug bij de winnaars. Het aandeel Air France KLM werd ingekocht tot 2,2% winst.

Bij de smallcaps leidde bij zakenbank NIBC het overnamenieuws door Blackstone tot 3,8% koerswinst. Pharming won hier 3,5%.

Diervoerleverancier ForFarmers kreeg een koersdoelverhoging van KBC en steeg 3,6%.

Vastgoedonderneming NSI (+0,9%) gaf in een handelsupdate een winstprognose voor 2020, nadat die in april werd ingetrokken vanwege de coronacrisis. Volgens NSI werden in het eerste halfjaar ondanks het coronavirus sterke operationele resultaten behaald, waarbij het overgrote deel van de huurinkomsten gewoon werd binnengehaald.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws gratis via de mail ontvangen? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van DFT.