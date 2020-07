Zonnige dag voor de beurs

De AEX stond om half één 0,9% hoger bij 575,7 punten. De AMX koerste 0,9% in het groen bij 769,3 punten.

Rabobank waarschuwde vanochtend voor een langdurig lage omzet in veel Nederlandse sectoren. Een faillissementspiek bleef evenwel nog uit.

Op de overige Europese beurzen hadden kopers het ook voor het zeggen. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 stegen respectievelijk 0,9%, 0,8% en 0,7%.

De indexfutures wezen op een ruim 0,5% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Het nieuws dat de autoverkopen in China in juni met 11,6% zijn gestegen, ziet vermogensstrateeg Joop van de Groep (Finessa) als belangrijkste reden van het positieve sentiment. „Dit is goed nieuws, zeker ook voor de Duitse autosector. Wat ook helpt is dat AkzoNobel met meevallende cijfers naar buiten kwam.”

Van de Groep denkt dat de kwartaalcijfers die vanaf vanmiddag naar buiten komen, sowieso beter zullen zijn dan gedacht. „Veel bedrijven hebben gewaarschuwd voor het tweede kwartaal en de verwachtingen van analisten zijn nu laag. De kans is daarom groot dat het beter uitpakt, zeker in Europa waar de coronamaatregelen de afgelopen paar maanden zijn versoepeld. Wel denk ik dat bedrijven zich in hun prognoses voorzichtig zullen opstellen voor het tweede halfjaar, omdat ze niet weten hoe het zal gaan met de besmettingen.”

Het verbaast hem wel dat beleggers weinig oog hebben voor slecht nieuws. „President Trump liet weten dat een tweede handelsovereenkomst met China er voorlopig niet in zit en Frankrijk te gaan straffen vanwege de digitaks. De WHO meldde zondag een recordaantal nieuwe besmettingen. Daar staan wel positieve berichten over de ontwikkeling van een medicijn of vaccin tegenover.”

Brentolie daalde 0,7% tot $42,80 per vat. Oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland kondigen deze week op de geplande bijeenkomst aan meer olie te leveren, meldde de Wall Street Journal.

Akzo en Arcelor leiden

Staalmaker ArcelorMittal stond met 4,6% winst aan kop in de AEX.

AkzoNobel noteerde 4,2% in de plus. In reactie op de positieve update van het verfconcern over het tweede kwartaal verhoogde KBC het koersdoel met €5 tot €85 onder handhaving van het koopadvies.

Uitzender Randstad werd 2,2% duurder.

Chipmachinemaker ASML steeg in aanloop naar de cijferpublicatie op woensdag met 0,6%, na een koersdoelverhoging van Credit Suisse van €305 naar €375.

Biotechbedrijf Galapagos stond weer bij de verliezers, met 0,8% teruggang. Just Eat Takeaway zakte 0,5%.

Bij de middelgrote bedrijven leidde Pharming met 4,6% winst. Staalproducent Aperam won 4%.

Air France KLM steeg 1.5%.

NSI verloor 0,53, in reactie op zijn handelsupdate. Volgens de vastgoedonderneming werden in het eerste halfjaar ondanks het coronavirus sterke operationele resultaten behaald, waarbij het overgrote deel van de huurinkomsten gewoon werd binnengehaald.

Bij de smallcaps leidde bij zakenbank NIBC het overnamenieuws door Blackstone tot 3,4% koerswinst.

Diervoerleverancier ForFarmers kreeg een koersdoelverhoging van KBC en steeg 3%.

