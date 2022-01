Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggers op cryptomarkt beleven drama in januari: Instappen of wegwezen?

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Voor beleggers in cryptomunten is het nieuwe jaar beroerd gestart. De bitcoin is per saldo al bijna 25% omlaag getrokken, maar ook andere digitale munten zijn in een duikvlucht geraakt.