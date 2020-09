Witwasinval bij buitenlandse bank

Wanneer en bij wie de FIOD precies is binnengevallen is niet bekend. Dat FIOD meldt dinsdag in een persbericht alleen een huiszoeking te hebben gedaan bij een ’bijkantoor van een Europese bank in Nederland’. Dit gebeurde opvallend genoeg na een tip van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Bij de verdachte bank is administratie meegenomen.

De bewuste bank houdt zich met name bezig met overboekingen, ’money transfers’. Het zou tussen 2016 en 2018 de achtergrond van klanten ’onvoldoende’ hebben gecontroleerd. Daarnaast zouden de overboekingen niet goed of actief zijn gecontroleerd, waardoor ongebruikelijke transacties niet werden gemeld bij de opsporingsdiensten.

Een bank is als ’poortwachter van het financiële systeem’ via de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) verplicht deze controles op orde te hebben. Omdat ING Nederland deze zaken jaren niet op orde had, moest de bank hierover een schikking van €775 miljoen treffen. Ook tegen ABN Amro loopt een onderzoek.

Vorig jaar spoorde justitie door onder meer meldingen van banken €19 miljard aan crimineel geld op. Een jaar eerder was dit nog €16 miljard. Volgens experts is dit slechts het tipje van de ijsberg van het zwarte geld dat jaarlijks via Nederland wordt witgewassen.