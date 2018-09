Textielbedrijf met rijke historie

Broers Robert (51) en Paul (49) van Houten zijn de zevende generatie. De werkzaamheden zijn niet meer hetzelfde als in de tijd van hun voorvaderen, maar het draait nog altijd om textiel.

In de regio Haarlem waren vroeger veel weverijen. Voor de lakens in de verkoop gingen, moesten ze gewassen en gebleekt worden. Robert: „Het was een seizoensbedrijf, want de bleking kwam van de zon.”

De wasserij is constant met de marktontwikkelingen meegegaan. Nadat de linnenindustrie verdween, richtte het bedrijf zich op het wassen van kleding van rijken uit Amsterdam. Met de komst van de wasmachine voor in huis stopte dat.

Een nieuwe markt werd gevonden in het wassen van bed- en badlinnen van zorginstellingen en hotels. Nog steeds zijn dat de grootste klanten van het bedrijf. Al trekt de markt voor particulieren aan, nu ouderen langer thuis blijven wonen.

„Wekelijks verwerken we 65.000 kilo wasgoed”, aldus Robert. „Met eigen vrachtauto’s rijden we door Noord- en Zuid-Holland om vuile was op te halen en het schone goed te brengen.”

Het bedrijf telt zestig werknemers. Buiten de twee eigenaren werken er geen andere familieleden. „We zien het personeel als familie. Een aantal werkt hier al meer dan 25 jaar.”

Vanwege het 225-jarig bestaan van de wasserij, heeft het bedrijf een boek uitgegeven over de historie van blekerijen in de regio en in het bijzonder het eigen bedrijf. „Ook de mensen die er nu werken, hebben een plek in het boek gekregen”, aldus Robert.

Met de opvolging van het bedrijf zijn de broers nog niet bezig. „We hopen dat het in de familie blijft. Een aantal kinderen toont interesse, maar ze zijn nog jong. We hebben dus nog even.”