Rusland waarschuwt EU: tekort aan aardgas kan vaker gaan voorkomen

Video

'Kuyt speelt heel zijn leven al een politiek spelletje'

Mo Ihattaren is terug in Nederland en lijkt afscheid te nemen van Sampdoria. Chef voetbal Valentijn Driessen bespreekt in Kick-Off de situatie rond de voetballer en blikt vooruit op de negende speelronde in de Eredivisie waarin de gevoelige derby tussen NEC en Vitesse op het programma staat.