'Inlijven Kokusai door ASMI lastig verhaal'

Volgens persbureau Bloomberg is ASMI een van de geïnteresseerde partijen in Hitachi Kokusai. Lukt het ASMI om de overname te bewerkstelligen dan zou dat het aandeel ,,significant" aantrekkelijker maken, denkt ING. Voordeel voor ASMI ten opzichte van concurrenten is dat het in Amsterdam genoteerde bedrijf minder last zal hebben van mededingingsregels dan de Amerikaanse en Chinese branchegenoten die in de rij zouden staan voor de Japanse onderneming.

Een eventuele overname zou de 'front-end' activiteiten van ASMI verdubbelen. Om een overname te kunnen betalen zou ASMI volgens ING zijn belang in ASM Pacific Technology van de hand doen. ING blijft er bij dat ASMI alleen geïnteresseerd is in de halfgeleideractiviteiten van Kokusai, maar dat de Japanners niet van plan zijn het bedrijf in losse onderdelen te verkopen.

Kwartaalresultaten

ASMI komt woensdag met kwartaalresultaten naar buiten. Volgens ING zal daarbij aandacht uitgaan naar het orderboek van de onderneming. Ook zullen de marktvorsers attent zijn op een eventuele aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Mogelijk valt daaruit iets op te maken in hoeverre ASMI actief zal worden op het overnamefront.

Volgens analisten van Kepler Cheuvreux is ASMI zelf een potentiële overnameprooi. Kepler stelt dat megafusies steeds minder waarschijnlijk worden in de sector. Daarom kijkt de halfgeleiderindustrie vooral naar kleinere overnames. ASMI is vooral aantrekkelijk door zijn positie in ALD-apparatuur (atomic layer deposition).

Koopadvies

Wel moeten geïnteresseerde partijen de nodige hordes nemen om ASMI in te lijven. Onder meer de aandeelhoudersstructuur van ASMI en mededingingswetten maken een overname van de Nederlandse toeleverancier aan de chipindustrie lastig.

ING hanteert nog altijd een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 43 euro. Ook Kepler heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 43,50 euro. Het aandeel koerste dinsdag omstreeks 10.35 uur 1 procent hoger op 37,93 euro.