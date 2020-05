Condooms van Etos voortaan ook via bol.com

Dat hebben beide bedrijven woensdag bekendgemaakt.

Etos wil daarmee zijn imago van traditionele drogisterij online verder uitbreiden en biedt deze producten voortaan ook aan via bol.com. Daarmee zet Etos een volgende stap in de digitale transformatie. Het bedrijf heeft in totaal 550 fysieke winkels in ons land.

„We zien dat de economie steeds meer verandert in de richting van een platformeconomie. Etos beweegt mee. Naast Etos.nl, zijn we met deze stap nog meer aanwezig in de digitale winkelstraat”, zegt Noor de Bruijn, verantwoordelijk voor e-commerce en marketing bij Etos.

Uitwisseling

Etos en bol.com zijn onderdeel van Ahold Delhaize. De samenwerking geeft aan hoe de merken binnen het supermarktconcern steeds nauwer samenwerken en expertise en ervaringen uitwisselen. Zo heeft bol.com afhaalpunten in winkels van Albert Heijn en Delhaize en is het assortiment van Gall & Gall verkrijgbaar op ah.nl en bol.com.

„Via bol.com krijgen de verkopers toegang tot 11 miljoen klanten in Nederland en België. Door samen te werken met Etos bundelen we onze krachten”, zegt Eduard Hoogenboom van bol.com.