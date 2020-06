Ageas treft schikking over Fortis-verleden

Ageas had eerder met de meeste aandeelhouders al een akkoord gesloten over de teloorgang van Fortis in de crisis van 2007-2008. Modrikamen zette zijn offensief tegen Ageas en voormalige Fortis-bestuurders voort. Nu komt daar alsnog een einde aan. 90% van de beleggers die Modrikamen vertegenwoordigt is akkoord gegaan, meldt zakenkrant De Tijd.

De verzekeraar zal de cliënten van Modrikamen die voor een opt-out uit de Fortis-schikking hebben gekozen, alsnog een vergoeding betalen. De advocaat krijgt dan weer een bedrag dat de kosten en schade verbonden aan de juridische procedures dekt.

Bijna alle voormalige Fortis-beleggers die boos zijn over hoe het bedrijf in 2007-2008 over de kop is geslagen, zijn nu klaar met hun juridische procedure. Alleen Patrinvest, het investeringsvehikel van de familie achter bierreus AB InBev, heeft nog een beroepsprocedure van enige omvang lopen. Met de schikking van Modrikamen is ook de strafprocedure tegen oud-bestuurders Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Filip Dierckx voortijdig gestopt.